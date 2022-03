Empresário Jebert Nascimento se filia ao Podemos no Acre

Na manhã deste sábado, 26, o empresário Jebert Nascimento oficializou sua filiação no partido Podemos 19.

O empresário chegou a ser pré-candidato a prefeitura de Rio Branco em 2020, mas teve sua candidatura rifada prematuramente pelo Republicanos.

“A terceirização é o seguimento que mais gera oportunidade as famílias acreanas, depois da administração pública, e precisa de alguém que olhe com carinho e acredito que junto ao PODEMOS possamos ter esse olhar e preocupação com essa classe tão importante ”, disse Jebert Nascimento.

Jebert não confirma sua candidatura, mas disse que está preparado para ajudar o Podemos a construir um Acre para todos e com mais oportunidades.

Na ocasião, Calegário disse que só depende dele (Jebert), e que o grupo está pronto e preparado, mas que é necessário respeitar o momento de cada um.

“O importante é que estaremos juntos independente de qualquer coisa. O PODEMOS só cresce com a sua chegada seja bem vindo meu irmão. Juntos fazemos um acre melhor.” ressaltou Calegário.