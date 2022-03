Entenda o que gerou o afastamento entre Zilu e os filhos após divórcio

A pequena Julia, filha de Camila Camargo, completou um ano em meados de março e ainda não conheceu a avó, Zilu. A ex-mulher de Zezé Di Camargo está morando nos Estados Unidos mas, ainda assim, causa estranhamento entre as pessoas mais próximas o fato de que ela ainda não veio ao Brasil para encontrar a netinha.

De acordo com amigos da família Camargo, Zilu não vem ao Brasil há alguns anos e o contato com os filhos vem diminuindo bastante. O fato é que ela tem dinheiro o suficiente para viver bem no Brasil, perto dos filhos e netos, mas parece ter preferido a vida na América.

