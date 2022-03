Fátima Bernardes deixa o Encontro na mão, vai curtir carnaval com namorado e Globo toma atitude

Nesta segunda-feira (28), a apresentadora da Rede Globo, Fátima Bernardes, compartilhou algo com seus seguidores. Em resumo, através das redes sociais, mostrou seus momentos de lazer ao lado do seu namorado Túlio Gadelha. Desse modo, o seu programa, o Encontro, acabou sofrendo um desfalque e quem apresentou foram os comunicadores Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Em resumo, através do seu perfil do Instagram, Fátima publicou cliques ao lado do amado e comemorou a ocasião. Sobretudo, a apresentadora legendou: “Um carnaval diferente. Sem fantasia, sem bloco na rua, sem festa, mas novamente juntos. É o que vale. #cadaminutoimporta”.

Em seguida, nos comentários da postagem, o público encheu o casal de elogios. “É isso que vale mesmo”, disse Fernanda Gentil. “Que lindossss!!!!! Muito amor pra vocês!!!”, desejou outro fã da comunicadora da Globo. “Vocês dois são lindos demais!!!!!”, elogiou um terceiro.

Portanto, falando sobre o casal Fátima Bernardes e Túlio Gadelha, a apresentadora falou sobre seu relacionamento com o deputado. Dessa maneira, vale lembrar que ele é 25 anos mais novo que a comunicadora, que tem 59 anos, enquanto o político tem 34,

Em suma, através de alguns Stories publicados em seu perfil, a jornalista compartilhou uma frase do escritor Fabrício Carpinejar. Ou seja, o conteúdo falava sobre a diferença de idade em relacionamentos. “A diferença de idade nunca será problema se o casal partilha o mesmo tempo emocional”, refletiu Bernardes.