Fundhacre entrega equipamentos de eletrocardiograma a diversos setores

Com o objetivo de agilizar a realização de exames de avaliação da atividade elétrica do coração, a Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) realizou a entrega de cinco equipamentos de eletrocardiograma em setores da unidade, em Rio Branco.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de recursos próprios, no valor de R$ 100 mil. “Contemplamos alguns setores que necessitam realizar os exames, como o Hospital do Idoso, Nefrologia, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e as enfermarias. O governo do Estado vem atuando de forma assídua para contribuir com a entrega de equipamentos ao hospital”, afirma o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Para a gerente-geral do Hospital do Idoso, Sneyla Silva, a aquisição do equipamento ajudará em todo o processo dos exames.

“O momento é de muita alegria. Agradecemos o empenho do nosso presidente João Paulo e o governo do Acre, pelo empenho e dedicação”, destaca Sneyla Silva.