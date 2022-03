Giro Cultural: ContilNet separa as melhores opções para o lazer neste final de semana

Fim de semana chegou e isso significa que o momento de lazer para a família e, também, de curtir com os amigos está próximo. O ContilNet separou para você as melhores opções para este final de semana.

O grupo Balseiro realiza uma live neste sábado (19), com músicas autorais e famosas da MPB.

A cantora Gigliane Oliveira, junto com a banda, homenageia Alcione neste sábado (19), na Usina de Artes João Donato.

O Saint Patrick’s Day, Dia de São Patrício em português, é comemorado dia 17 de março, mas neste sábado (19), o Seringal Bier realiza a primeira festa de St. Patrick’s Day do Acre.

O 068Restoulounge realiza o Poplooza BHouse neste sábado (19), das 21h às 03h, com DJ Xordel, DJ Rick e DJ Geh Alencar. Os ingressos antecipados custam R$12,00 e na bilheteria estarão no valor de R$15,00 até às 00h e R$20,00 após às 00h. O pagamento em cartão crédito/débito, dinheiro e transferência via PIX.