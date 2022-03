Gladson justifica ida a Miami em solenidade no interior: “Tinha gente da Al-Qaeda no Acre”

O governador Gladson Cameli (PP) usou parte do seu discurso durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço da construção da Ponte da Sibéria, em Xapuri, para justificar sua ida recente aos Estados Unidos, mais precisamente ao estado americano de Miami.

Cameli disse que “não foi vender beleza” na América do Norte, e sim buscar parcerias para o “Acre do futuro”. Ainda segundo o governador, uma célula terrorista tinha o objetivo de atuar no estado: “Vocês sabiam que tinha gente da Al-Qaeda aqui no Acre?”

Durante sua visita aos EUA, o governador foi à sede do FBI (sigla em inglês para Federal Bureau of Investigation ou Departamento Federal de Investigação), para tratar sobre novas tecnologias para o estado e pediu apoio dos investigadores.