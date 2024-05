LUTO: Pastor João Sampaio de Lima morre aos 67 anos em Sena Madureira

A comunidade da Convenção Batista Acreana está de luto, após o falecimento do pastor João Sampaio de Lima, que veio a óbito na última sexta-feira (3). Para além de seus serviços no estado do Acre, ele exerceu pastorado no Amazonas e em diversas cidades do nordeste brasileiro.

Natural do interior do estado, do município de Sena Madureira, Sampaio de Lima estava realizando serviços em uma frente missionária em sua cidade natal. O pastor morreu aos 67 anos, a quatro dias de completar 68 e deixa sua esposa, Jarmisilva, cinco filhos e os netos.

Em forma de homenagem, a Convenção Batista Acreana publicou uma mensagem de despedida para o pastor senamadureirensse em suas redes sociais, dizendo que “ expressa os mais sinceros sentimentos de pesar aos familiares e suplica que o nosso Deus traga o conforto”.

De acordo com a Convenção, o velório do pastor João Sampaio de Lima será realizado na casa de sua irmã. Confira abaixo a homenagem completa: