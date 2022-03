Governo antecipa preparativos para assinatura da ordem de serviço para a construção da ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), assinará nesta quinta-feira (24), a ordem de serviço para a construção da ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira. O evento ocorrerá na Feira Livre dos colonos, a partir das 10:30 horas.

De forma antecipada, a equipe de governo realiza os preparativos para o grande momento. Dentre as providências, está a instalação de tendas para abrigar os moradores. A expectativa é de que um grande número de pessoas compareça ao evento, visto que, essa obra é aguardada há vários anos pela população. “Enfrentamos muito sofrimento ao longo da história do Segundo Distrito, porém, nunca perdemos a esperança e acreditamos no governador. Se Deus quiser, vai dá tudo certo”, comentou o líder comunitário Toim Apolinário.

Várias lideranças políticas também deverão se fazer presentes à solenidade.

A ponte do Segundo Distrito, segundo o Deracre, está orçada em 36 milhões de reais e será construída pela construtora Cidade LTDA.