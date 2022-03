Grupo de esquerda promete receber Bolsonaro no Acre com protesto contra alta de preços

Com a vinda ao Acre do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), programada para ocorrer nesta sexta-feira (18), grupos contrários à gestão do chefe da nação já se organizam para protestar contra a sua chegada.

Enquanto de um lado o presidente deve reunir uma legião de apoiadores, por outro, o coletivo chamado “Comitê de Lutas Permanentes” organiza um ato contra Bolsonaro.

O principal motivo da manifestação é a alta de preços dos combustíveis e dos alimentos. Mas não serão esquecidas também a gestão do presidente à frente da pandemia do coronavírus.

O protesto, que é organizado pelo coletivo, é aberto para toda a população e está sendo divulgado nas redes sociais.