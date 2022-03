Inflação: veja os 50 itens que tiveram a maior alta em 12 meses

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou alta de 10,54% nos últimos 12 meses, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (11/3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em consequência da inflação e da instabilidade econômica, todos os grupos de produtos e serviços registraram alta no segundo mês de 2022.

Confira abaixo os 50 itens que tiveram o maior aumento nos 12 meses anteriores a fevereiro de 2022:

O valor dos alimentos, como pode ser visto acima, é um dos fatores que mais pressiona o custo de vida dos brasileiros atualmente. Em alguns casos, a alta ultrapassa 80%, como a cenoura.

Outro vilão é combustível: em 12 meses, a gasolina acumula avanço de 32,62% no país; o diesel, de 40,54%; e o etanol, de 36,17%. Apesar de crítico, o índice ainda não reflete o último ajuste nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, que passou a valer nesta sexta.