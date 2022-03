Jornal publica maiores salários do Francês; Neymar ganha mais que Messi, e PSG domina top 30

Marquinhos, Verratti, Hakimi, Keylor Navas, Di María, Wijnaldum e Donnarumma completam o top 10, e o PSG também tem atletas entre a 11ª e 14ª posição. Monaco e Olympique de Marselha aparecem com três jogadores cada entre os 30, seguido por Lyon, com dois, e Lille, com um. Veja a lista completa abaixo:

Ou seja, Neymar recebe cerca de € 3,14 milhões mensais (R$ 17,2 milhões), enquanto Messi fica com € 2,59 milhões (R$ 14,2 milhões) e Mbappé com € 1,7 milhão (R$ 9,3 milhões). O atacante francês tem contrato até o meio de 2022 e pode se despedir rumo ao Real Madrid.

Se Neymar e Marquinhos aparecem no top 4 geral, outros nomes do país foram citados em listas individuais de cada clube. Gerson tem o quinto maior do Marselha, e Lucas Paquetá o décimo do Lyon: