Vídeo: Morador é surpreendido por cascavel em cima do fogão

Um morador de Goianápolis, na região metropolitana da capital goiana, recebeu uma visita inusitada na terça-feira (30/4). Ele foi surpreendido por uma cascavel em cima do fogão. O animal foi encontrado entre as grades do eletrodoméstico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a serpente. A equipe retirou o animal do local e o levou para uma área afastada da cidade, em segurança. Veja o vídeo:

Veneno poderoso

O veneno da cascavel é considerado poderoso. Ele destrói as células do sangue das vítimas, causa lesões musculares e afeta os sistemas nervoso e renal.

Em casos de picada, a recomendação do Instituto Butantan é lavar o local com água e sabão e encaminhar a vítima imediatamente para o hospital. É importante levar a cobra ou uma foto do animal para facilitar a identificação pelos médicos.