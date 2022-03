José Loreto surge rebolando de sunga e tamanho de pacote rouba a cena: “Bem dotado”

Nesta sexta-feira (25), o ator da Globo, José Loreto, roubou a cena em seu Instagram. Em suma, o famoso, de 37 anos, mostrou que a idade é só um número e ainda está com o corpão totalmente em dia!

Demonstrando seu talento, o artista surgiu rebolando muito enquanto brincava de bambolê. Entretanto, as fãs foram à loucura ao ver a “mala” que José Loreto carrega na sunga. Sem papas na língua, elas foram ao delírio nos comentários.

“Já bamboleou hoje? Quando o aquecimento vira o treino“, legendou ele. Os fãs, claro, não pouparam nos comentários. “Vai viajar?“, brincou um admirador. “Não tenho estruturas para esse corpo“, comentou outra. Já uma terceira ressaltou: “Pensei maldade“. “Bem dotado demais“, pontuou outra.

Vira e mexe, o corpão de José Loreto rouba a cena no Instagram. Inclusive, recentemente, ele surgiu com o bumbum de fora, ao lado de seu amigo, Jesuíta Barbosa.

José Loreto fala sobre seu papel em Pantanal

Além disso, José Loreto, ator da Globo, está na novela remake Pantanal. Sendo assim, em entrevista à Patrícia Kogut, ele abriu o jogo e falou sobre como está sendo essa experiência.

“Foi no Pantanal que eu aprendi a ser peão mesmo. Eu ia para a lida com eles, tomávamos café juntos. Fui aprendendo e fazendo. No início, foi bem duro, porque não é algo natural. Está bem longe do meu universo. Saía de manhã e voltava depois do pôr do sol, lá pelas 19h. É um trabalho muito árduo. E nós, atores, ficamos numa casinha numa fazenda, afastada da sede. É muito inóspito. A gente andava sempre com medo de esbarrar sem querer num rabo de jacaré, numa cobra, num porco monteiro, por exemplo. Então, íamos com lanterna e facão, como os personagens. Ao final dos dois meses, estava laçando, tirando leite de vaca, limpando carne… Os peões falaram: “Agora você é peão mesmo”. Foi muito importante. O maior laboratório que já fiz para uma novela.”