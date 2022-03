Luana Piovani desabafa sobre acidente do filho: ‘Que Deus me ajude’

Nesta quarta-feira (16/03), Luana Piovani deixou os seguidores preocupados ao revelar que o filho mais velho, Dom, de dez anos, fraturou o ombro após uma queda. Para quem não sabe, o pequeno compete como skatista em torneios.

Preocupada, a ex-esposa do surfista gravou uma sequência de vídeos e explicou que precisou correr para o hospital, mas que o menino já está medicado e se recuperando.

“Domzuco fraturou o ombro, pela primeira vez. Que Deus me ajude, que sejam pouquíssimas [vezes], que isso não se repita.”, inicia ela, apreensiva. “Mas agora [ele] está aqui tomando novalgina, gelo, semana que vem volta, e agora tenho que cuidar dos gêmeos, e ser babá dele”, continua.

A loira ainda contou que a filha do casal, Liz, de seis anos, chora há oito dias com saudades do pai. Enquanto explica a situação, é possível ouvir a voz da pequena perguntando pelo brother: “Mãe, quando o papai vai chegar?”, diz ela.

“Ainda tem isso. Ela está em uma crise. Tem oito dias que ela chora todas a as noites com saudade do pai”, continua a apresentadora. Depois, ela ainda compartilha um raio-X de Dom, que já compete como skatista, onde é possível observar a fratura.

Pedro Scooby fala sobre amor pelos filhos

Pedro Scoobyvive falando do amor que sente pelos três filhos e da falta que sente ao estar longe deles. Recentemente, em conversa com Linn da Quebrada e Gustavo, Pedro Scooby falou sobre a criação de seus três filhos, Dom, Bem e Liz, frutos de sua relação com Luana Piovani no passado.

O surfista começou dizendo: “Agora vai começar a hora que eu vou começar a explicar sobre a História para eles, sobre as coisas. A forma que eu e a mãe deles criamos eles; eles já são muito livres de preconceito. Eles não olham para cor, sexualidade. Se chegar lá e entrar um casal de amigos de mãos dadas lá em casa, dois homens, duas mulheres, travestis, não importa… sentar na sala e começar a se beijar, eles vão tratar normal, como tem que ser mesmo”.

“Eles não têm essa divisão na cabeça deles. E aí é bom porque, eu acho, que você pode começar a explicar o porquê as outras pessoas são assim e como é bom eles serem daquele jeito, para eu poder explicar a História, porque eles têm que saber a História”, continuou ele.

Além disso, Scooby também detalhou a relação de Dom com seus dois melhores amigos, que são cerca 10 anos mais velhos: “Eu nunca impus nada para o meu filho, de ‘ah, você tem que andar com essa pessoa, com aquela’. Não, você anda com quem você quiser. São dois moleques, um tem 18 e o outro tem 16, meu filho tem nove anos. Os moleques amam ele, cuidam, a relação é linda, acho muito maneira. Os moleques tratam ele como criança, mas o Dom se sente da idade deles. Eles têm uma troca positiva que eu acho muito maneira, por causa do skate”.

“Eu já vi o moleque sofrendo preconceito na pista de skate porque o moleque é preto retinto, é pobre. Tudo que ele tem a oferecer para o Dom é a coisa que é mais valiosa da vida, que é o amor, a atenção dele e a amizade. E é a coisa que o Dom mais valoriza na vida. Bizarro de bonito, de incrível, de olhar e falar: ‘Nossa, como dá aquele orgulho, aquela coisa no coração'”, finalizou o atleta.