Luciano Hang anuncia desistência de candidatura política

O empresário catarinense Luciano Hang anunciou, através das suas redes sociais, que não se candidatará a nenhum cargo político nas eleições de 2022. A expectativa era de que o bolsonarista, que não é filiado a nenhum partido, fosse uma opção de apoio ao governo na disputa pelo Senado em Santa Catarina.

Hang justificou a decisão com base na sua família e nos 22 mil funcionários da rede de lojas da qual é dono, a Havan. Ele citou um episódio “desesperador” no qual teve que lidar com um “mau súbito” de seu filho como momento em que mudou de ideia.

“Meu partido é o Brasil. Continuarei trabalhando para mudar o Brasil, mas não serei político. Tenho certeza que as pessoas vão me entender”, disse durante live transmitida no Instagram para mais de 5 mil pessoas.

Nas primeiras pesquisas de intenção de voto para o Senado, realizadas pelo instituto Paraná Pesquisas, Hang liderava com 22,9%, cinco pontos percentuais a frente do segundo colocado, o ex-senador e governador Raimundo Colombo (PSD).

O empresário bolsonarista, no entanto, defendeu que as pessoas se envolvam com política e garantiu que continuará atuante na área. Segundo ele, concentrará seus esforços em mostrar ao povo “o que é certo e o que é errado” nas próximas eleições.

Em 2018, ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por pedir votos ao candidato Jair Bolsonaro para os seus funcionários. O gesto foi considerado propaganda eleitoral irregular.

Hang teve comportamento parecido em 2020, quando foi acusado de cometer abuso de poder econômico ao gravar vídeos no interior das lojas Havan para ajudar a eleger o prefeito Ari Vechi (MDB) em Brusque. O TSE o absolveu nesse caso, mas ele ainda enfrenta uma acusação pelo mesmo crime ao influenciar as eleições de Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, a favor do candidato Divaldo Lara (PTB).

Caso fosse condenado, Luciano Hang se tornaria inelegível. No entanto, ele nunca se candidatou a um cargo público e não é filiado a nenhum partido.