Maira Cardi revela que fez sexo com Arthur 11 vezes em um dia

Maira Cardi abriu o jogo sobre a relação com Arthur Aguiar, um dos favoritos ao prêmio do “BBB 22”. A coach contou detalhes da vida sexual do casal e avisou que não perdoaria mais uma traição do ator.

Sobre o sexo com Arthur Aguiar, Maíra contou ao YouTuber Matheus Mazzafera que chegou a transar 11 vezes em um dia no início do relacionamento. “No começo a gente fica empolgada, né? Sei lá, onze vezes”, declarou Maíra. “Onze?”, gritou Mazzafera, inconformado. “É muito, gente? Falei super tranquila (…) Era um negócio de louco, de ficar assada”, completou ela, que também contou que nunca foi ao motel com o marido.

Durante a pandemia, Maira chamou atenção da web ao expor diversas traições de Arthur Aguiar. Agora, depois de perdoar o marido, a coach explicou que mudou a visão sobre o adultério e que confia em Deus para enfrentar possíveis questionamentos sobre confiança do casal. “Confio mais em Deus, de deixar nas mãos dele. Se ele fizer alguma merda, vou dar conta de fazer o que tenho que fazer, porque Deus vai me guiar. Confio, mas não boto a mão no fogo nem por mim mesma”, declarou.