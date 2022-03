Maraisa conta reação ao acidente de Marília: “Quebrei o carro inteiro”

Maraisa contou com exclusividade à coluna LeoDias que quando soube do acidente aéreo de Marília Mendonça lembrou automaticamente da mensagem que enviou à cantora durante a madrugada e que sua reação foi “quebrar o carro inteiro” durante o trajeto até a sua casa. “Eu dava porrada no painel”, revelou.

A cantora não estava na direção do veículo quando soube da notícia: viajava no banco traseiro, junto ao seu pai, que tentava acalmá-la. Além do painel, Maraisa chegou a amassar as portas do automóvel, de tanto bater. É a primeira vez que Maraisa revela detalhes sobre o antes e o depois do acidente. Tanto ela quanto a irmã, Maiara, nunca expuseram estes fato, porque nunca tiveram intenção de se promover com a morte da amiga.

A cantora disse a este colunista que soube da queda do avião ao ligar para o escritório da produtora para resolver questões burocráticas do visto de Marília Mendonça para a viagem que As Patroas fariam a Las Vegas, nos Estados Unidos. No entanto, de alguma forma ela percebeu que algo não estava certo e pediu para que contassem a ela o que havia acontecido. “Parecia que algo me fez sentir o que estava acontecendo naquele momento”, completou.