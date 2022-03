Mulher tem parte do rosto queimado após a própria residência pegar fogo em Rio Branco

Maria Edilene Ferreira de Souza, 44 anos, ficou com parte do rosto queimado após uma casa de madeira ter pegado fogo na manhã deste domingo (14), na Rua 12 de Outubro, bairro Novo Esperança, em Rio Branco. A suspeita é de que tenha sido um incêndio acidental, tendo em vista que a residência era usada para o consumo de entorpecentes.

Segundo populares, eles perceberam que a casa, que era construída de madeira, começou a pegar fogo e iniciaram um mutirão para jogar água, na tentativa de conter o incêndio, pois as chamas estavam quase chegando em residências próximos do local.

No entanto, o fogo acabou consumindo toda a estrutura da residência. Maria Edilene estava dormindo no interior desta casa e teve uma parte do rosto queimada e foi socorrida por populares, que tiraram a vítima desacordada de dentro do imóvel.

Vizinhos ainda acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do 3° Batalhão, que chegou e só conseguiu apagar o restante das chamas no local. O laudo sobre as causas do ocorrido ficará pronto daqui 30 dias.

Ainda de acordo com informações de populares, a casa que não tem energia elétrica e funcionava como uma “boca de fumo” no bairro, mas como no local impera a lei do silêncio, a reportagem não conseguiu mais detalhes que ajudariam a entender como o incêndio teria iniciado.