No AC, grupo de teatro idealiza ‘vakinha’ para custear montagem de espetáculo

Para custear a montagem do musical “Liberdade, Liberdade”, de Millôr Fernandes e Flávio Rangel, o Teatro Candeeiro idealizou uma ‘vakinha’ online para arrecadar dinheiro, que possibilite o grupo pagar os profissionais, comprar materiais necessários para o espetáculo e também auxiliar na causa animal com 10% do valor. A peça estreia dia 30 de abril na Usina de Artes João Donato.

De acordo com a diretora do espetáculo, Jaqueline Chagas, o musical ‘Liberdade! Liberdade!’ será um dos poucos feitos em Rio Branco, uma vez que desde 2016 só houve “O Mambembe”, feito pelo grupo Continente de Teatro, na Universidade Federal do Acre.

“Acreditamos que está na hora de trazer esse teatro musical de volta à cena acreana. Liberdade é uma peça que desde sua primeira apresentação após a ditadura militar foi vista como um marco de liberdade, após tanta censura. Trazer ela ao cenário cultural acreano de maneira inovadora e nunca vista, é a forma de registrar nosso desejo por liberdade a todos e a cada um”, diz Jaqueline.

A ‘vakinha’ pode ser acessada através do link http://vaka.me/2754356