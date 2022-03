No topo: veja em dez passos a trajetória de Anitta da ‘Furacão 2000’ até a canção mais ouvida no mundo

Da ‘Furacão 2000’ e do Rei do Bacalhau, em Duque de Caxias, na Baxada Fluminense, até a música mais ouvida do planeta. Em dez etapas, veja a trajetória de Anitta até o estrelato internacional:

1. MC da ‘Furacão’ e do Rei do Bacalhau

Nascida em Honório Gurgel, Anitta sempre quis ser cantora. MC, a artista deu os primeiros passos até o estrelato estreando para o público na “Furacão 2000”, após ser convidada pelo produtor Batutinha, em 2010. Apresentava-se com os artistas do selo e começava a conquistar fãs no Rio. Anitta também era figurinha marcada no Rei do Bacalhau, em Duque de Caxias. Por lá se apresentava e, lógico, também se esbaldava na pista. “Ela foi muito esforçada, sempre buscou o sucesso. Pedia para ir nos bailes, para gravar, entrevistar, mesmo quando não tinha show. Ela amava o que fazia e era esse o seu diferencial”, diz Rômulo Costa, dono da “Furacão 2000”.

MC Anitta na Furacão 2000 Foto: Reprodução – DVD Furacão 2000

2. Meiga e abusada

No final de 2012 e já empresariada por Kamilla Fialho, após deixar a “Furacão 2000”, Anitta grava o clipe de “Meiga e Abusada”, em Las Vegas, nos EUA. Nesta altura, o “MC” já havia saído do nome artístico. A produção chamou atenção da gravadora Warner, com quem a cantora assinou na época. O primeiro disco, que leva o nome de Anitta, foi lançado no ano seguinte.

Anitta no clipe Meiga e Abusada Foto: Reprodução

3. Ascensão da estrela pop

O que Anitta já havia feito era um prenúncio do que estava por vir: composta por ela, “Show das poderosas” tomou o Brasil por assalto e catapultou a carreira de Anitta, agora em nível nacional, ainda em 2013. O hit faz parte do primeiro álbum da artista, que passou a se apresentar em palcos por todo país. A partir daí, a cantora lançou outras canções que caíram na boca do povo, além de outro disco, “Ritmo Perfeito”, em 2014, que gerou um DVD ao vivo, com toda pompa de estrela pop.

Foto: Reprodução – Facebook

4. Bang!

Já consagrada no país, Anitta veio com mais munição ao lançar o disco “Bang”, em 2015. Desta vez, com grife: o clipe da faixa título foi assinado por Giovanni Bianco, queridinho de Madonna e outras estrelas internacionais. O sucesso foi imediato. E não foi o único, o clipe do single seguinte, “Essa mina é louca”, também teve a direção de arte dele. A essa altura, ela já havia rompido com a empresária Kamilla Fialho e geria a própria carreira.

Anitta, para o CD Bang Foto: Divulgação

5. Dama das Olimpíadas

Anitta teve papel importante nas Olimpíadas do Rio, em 2016. Na cerimônia de abertura dos jogos, a cantora cantou ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil, tendo a imagem projetada para o mundo, que acompanhava a cerimônia. No evento, eles exalaram brasilidade e interpretaram as canções “Isso aqui é o que é” e “Sandália de Prata”.

Anitta com Gil e Caetano na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Foto: Marcelo Theobald / Agência O Globo

6. Início das parcerias gringas

O Brasil ficou pequeno para ela. Anitta, então, coloca em prática ações para ser conhecida fora do país. Começa a fazer parcerias com artistas lá fora. Em 2017, por exemplo, participou da música “Switch” da rapper americana Iggy Azalea, e até se apresentou na TV americana com ela. Lançou a primeira canção em espanhol, “Paradinha”, e, no ano anterior, fez feat com Maluma, em “Sim ou não”. Também participou de“Ginza”, hit de J Balvin.

Anitta e Maluma Foto: Reprodução – youtube

7. A Malandra

O “Checkmate” dava as caras na pista, com canções em português, espanhol e em inglês. Cada música ganhou um clipe, lançado a cada mês, culminando no sucesso “Vai Malandra”, que finalizou o projeto. O vídeo, gravado na favela, é um marco na carreira da artista. É também deste EP a música “Downtown”, em espanhol, sucesso em vários países, parceria com J Balvin. Em 2019, Anitta lança o disco “Kisses”, com músicas nos três idiomas, mais parcerias gringas, além clipes para todas as faixas.

Anitta no clipe de ‘Vai malandra’ Foto: Divulgação

8. Na TV lá fora

Ao passo que ficava mais conhecida, Anitta se tornou presença em programas em países de língua espanhola e inglesa, na América e Europa. Celebridade no México,foi jurada no “The Voice” de lá. Além disso, alçou patamares até então não experimentados por artistas brasileiros: se apresentou no VMA americano, foi presença no badaladíssimo Met Gala, além de ter protagonizado uma campanha nos EUA de uma rede de fastfood, que batizou uma refeição com seu nome de batismo, Larissa Machado.

Anitta jurada no “The Voice” México Foto: Reprodução – Instagram

9. Feats pelo planeta

A lista de parcerias de Anitta com outros artistas ficou bastante extensa e diversa. São nomes de vários países no catálogo. Cantou, por exemplo, com a americana Madonna, na canção “Faz gostoso” para o disco “Madame X”, o grupo Black Eyed Peas, a rapper Cardi B, o rapper Tyga e o trio Major Lazer. Também fez feats com o italiano Fred de Palma (foto), o francês Dadju e a inglesa Rita Ora, além de já ter repetido outras vezes a dobradinha com o amigo J Balvin, que é colombiano.

Anitta e e italiano Fred Palma Foto: Reprodução

10. A Garota do Rio

Anitta se prepara para liberar o ambicioso “Girl From Rio”, previsto para o mês que vem. Desta fase, já lançou canções em inglês como “Faking Love” e “Boys Don’t Cry”, que lhe rendeu uma entrevista solo e apresentação no programa de Jimmy Fallon, nos EUA. Mas foi “Envolver”, em espanhol, que deu a ela o topo do mundo. Após a coreografia viralizar nas redes sociais, a canção subiu posições e chegou ao primeiro lugar, na última sexta-feira, na parada de sucessos global, no Spotify. E ela só vai fazer 29 anos…

Anitta em “Envolver” Foto: Reprodução – Instagram