Nova coleção Maria Brasil, política, e mais cliques exclusivos na coluna do Luiz Theodoro; confira!

A Melhor idade !

O Grupo Social de Idosos do Sesc no Acre realizou o primeiro encontro de convivência do ano no mês de março para seus integrantes, que contou com a participação do músico Franklin Pinheiro, trazendo o melhor da música popular brasileira, e a palestrante Kátia Regina, que falou sobre a Neuroquímica da felicidade.

A programação consiste de maneira sistemática, contribuindo para a valorização, socialização, elevação da autoestima e a inclusão da pessoa idosa por meio de encontros de convivência, rodas de conversas, palestras, debates, dinâmicas entre o grupo, entre outras atividades.

Os encontros acontecerão uma vez por mês, sempre na 3ª quarta-feira de cada mês, de 15 horas às 17 horas, no auditório da Fecomércio/AC.

Workshop

O Via Verde Shopping em parceria com o Instituto Profissionalizante do Acre (Ipac), realizam neste sábado, 26, das 10h às 22h, um Workshop de Reanimação Cardiopulmonar. Quem participar da ação aprenderá a identificar uma Parada Cardiorrespiratória e como realizar a manobra de Reanimação Cardiopulmonar. Além disso, os alunos do instituto ensinarão a manobra de Heimlich, técnica usada em casos de engasgos de adultos, crianças e recém-nascidos. No dia da ação os profissionais estarão disponíveis para sanar as dúvidas do público por quanto tempo for necessário, visto que o workshop está aberto durante todo o horário de funcionamento do shopping. Quem desejar participar do curso pode se dirigir à praça de eventos em frente ao cinema e os alunos do Ipac demonstrarão todas as manobras nos bonecos.

Fogo amigo!

Com alto desgaste por conta da pandemia e em baixa nas pesquisas eleitorais, Bolsonaro tem medo até da sombra. Acha que todos os que o rodeiam querem derrubá-lo. Foi assim com Hamilton Mourão. Considerou que o general queria tirá-lo do poder para assumir seu lugar e hoje não o chama nem mais para reuniões ministeriais.

Dia do bem

Para encerrar o mês da mulher com chave de ouro, o Instituto Somando Mais ações, através do Dia do Bem, realiza uma ação especial no próximo dia 26. O evento totalmente focado ao atendimento de mulheres acontecerá no CAE Mulheres, Nova Esperança, localizado na Vila California, abrigo que recebe pessoas em situação de rua que sofreram algum tipo de violência.

Durante a ação voluntários e profissionais transformarão o dia de cerca de 150 mulheres e seus filhos em uma data inesquecível. Além de entretenimento e lanche, as pessoas atendidas terão cuidados médico e psicológico e uma ação especial focada no cuidado e beleza, para trazer a autoestima de volta para essas mulheres que já passaram e ainda passam por dificuldades diárias.