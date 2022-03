O Boticário reinaugura loja na fronteira do Acre com novo conceito

Moderna, criativa e acessível aos clientes. Com esse novo formato foi inaugurada a loja O Boticário da Fronteira, localizada no municipio de Epitaciolândia. O espaço valoriza mais a exposição dos produtos e incentiva a experimentação.

***

A loja abriu as portas para os clientes, influenciadores digitais e para a imprensa na quarta-feira 2, revelando um ambiente atraente e completamente interativo. A interatividade é garantida aos clientes na degustação dos productos, ao poderem sentir a textura dos sabonetes líquidos e sentirem os aromas das fragrâncias.

***

O principal diferencial do formato da loja anterior é a introdução do atendimento móvel, no qual as consultoras finalizam a compra no terminal de pagamento que substitui o caixa, reduzindo o tempo do cliente em loja e o contato com pessoas diferentes.

***

A loja O Boticário da Fronteira fica localizada em local estratégico, no centro de Epitaciolândia, passagem para o município de Brasiléia e para Cobija-Bolívia. O endereço da franquia é avenida Santos Dumond, 406, Centro, telefone (68) 99215-8347. Para seguir a página de o Boticário da Fronteira no Instagram acesse @boticario_fronteira

Aniversário na Aldeia

A empresária Jú Pejon aniversariou no dia 25 e esse ano preferiu celebrar seu aniversário com a sua família de sangue, a família Shanenawa e alguns amigos, na Aldeia Morada Nova, localizada no município de Feijó, durante o feriado do carnaval. Com uma programação intensa, com música, fogueira, banhos de rio e de açude, cerimônias e brincadeiras, a celebração foi uma experiência especialíssima para todos os convidados.

Os novos 40

A jornalista Rachel Moreira celebrou no dia 25 de fevereiro seus 50 anos e decidiu registrar a excelente fase com um book fotográfico assinado pelos fotógrafos Andréia e Maison Fotografia. Maravilhosa é ela!

B-Day da Márcia Abreu

Aniversariante do dia 21, a colunista social Márcia Abreu celebrou mais um ano de vida com uma viagem ao Rio de Janeiro, durante o período de carnaval. Certíssima!

Encontro

O procurador-geral de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro, recebeu na semana passada em seu gabinete o bispo Dom Joaquín Pertínez Fernández, para tratarem das ações conjuntas do Ministério Público do Acre com a Igreja Católica, especialmente nas questões de imigração e pessoas em situação de rua.

Aniversário em Milão

Muitos anos de vida e muitas felicidades para a atriz Catarina Cândida, que apagou velinhas no domingo, 6, em Milão – Itália, onde está fazendo o curso de Psicologia. Ela é filha da arquiteta Marlúcia Cândida e do médico Tião Viana, ex-governador do Estado.

Canudo

Parabéns ao influenciador digital Pablo Charife pela sua formatura no curso do Marketing. Segundo relatou em suas redes sociais, ele chegou a desistir da faculdade quando soube da enfermidade de sua mãe, mas resolveu seguir em frente em honra a ela.

Carnaval na Paraíba

A colunista social Roberta Lima viajou durante o período carnavalesco para João Pessoa, com sua mãe Beth e a filha Karenna, para uns dias de férias com as mulheres de três gerações da família Lima. Mais magra e a cada dia mais bela, ela postou fotos lindíssimas da viagem em suas redes sociais.

Parabéns, Daniel!

Com um bolo super criativo e cômico, a Meninas Doceria enviou um bolo de aniversário para o seu amigo e parceiro, o fotógrafo Daniel Cruz, aniversariante do dia 28 de fevereiro. Ele merece!

Celebração

Pro dia nascer feliz, o alto astral e a beleza da influenciadora digital Sarah Aiache, aniversariante do dia 5. Ela celebrou a data com amigos e familiares, em Epitaciolândia.

Mais um

Parabéns e muitos anos de vida para a advogada Hellem Schwalbe, que celebrou mais um ano de vida no dia 3. Passou o dia recebendo inúmeras mensagens de amigos em suas redes sociais, merecidamente.

Viva a Milena!

O município de Mâncio Lima amanheceu em festa no dia 3 com o aniversário de uma de suas moradoras ilustres, a odontóloga Milena Bentes. No momento, ela está trabalhando no município e faz especialização em Ortodontia em Rio Branco. Parabéns pelo aniversário e pelas conquistas!

Celebração em família

O dia 28 de fevereiro foi especial para a família Fernandes. Nessa data, a arquiteta Kamila Fernandes Menezes e seu pai Aldenor Fernandes celebraram seus aniversários. Nesse momento, ele também está na expectativa de conhecer a primeira neta, Júlia. Parabéns!

10 anos do Guilherme

O jornalista Gérson Rondon celebrou em suas redes sociais o aniversário de dez anos do seu filho Guilherme, assinalado no dia 5. Felicidades para ambos!

Novidades na Iluminare

Visitei a Iluminare essa semana, para conhecer a nova coleção de luminárias sofisticadas e rústicas, pendentes, arandelas, spots, trilhos, fitas de LED e abajures. O empreendimento está instalado na rua Antônio da Rocha Viana, número 1.497, ao lado do jornal A Gazeta e rádio Líder Gazeta FM. Informações: (68) 9238-0830.

Promo na Master Fio

A equipe da Master Fio celebrando o clube de vantagens Clube Master: compre 5 & use 6. Entre os serviços estão o pacote de 5 atendimentos, que dá direito a 6 escovas por apenas R$ 250,00 (dependendo do tamanho dos cabelos). Tem também o pacote com 5 hidratações Truss, sendo a 6ª grátis, por R$ 750,00. Tudo parcelado em até 3 vezes no cartão. E no mês da mulher, em compras acima de R$ 80,00, a cliente ganha R$ 50,00 em serviços. O telefone é (68) 99209-1447 e o Instagram da empresa é @master_fio.

Professor Profissão Perigo

O jornalista, radialista e professor da rede pública estadual de ensino, Jorge Braun, com mais de 40 anos de magistério, lançou ontem, 7, no YouTube o canal ‘Professor Profissão Perigo’. Nos vídeos, ele mostrará, com bastante humor, situações vivenciadas por ele e outros professores em sala de aula e no relacionamento com os alunos e familiares. Ele contará também diversos causos vividos desde a sua adolescência, na condição de aluno. Além do YouTube, os vídeos também serão exibidos no Instagram, Facebook e Tik Tok. Vale lembrar que Braun foi ganhador do prêmio Florestania de Educação Ambiental em 2007, pela escola Alcimar Leitão, com o projeto “O meio ambiente agradece”.

Cinema

Braun foi ganhador do prêmio Florestania de Educação Ambiental em 2007, pela escola Alcimar Leitão, com o projeto “O meio ambiente agradece”.

Cinema

O professor Elenckey Pimentel apresentou recentemente seu projeto no Curso de Produção Executiva de Cinema e Preparação para Mercados Audiovisuais, realizado pela produtora de cinema e TV Isa Amsterdan, da Palmacea Produções.

Homenagem à Alcione

A cantora Gigliane Oliveira e sua banda realizam o show “Uma homenagem à Marrom”, no dia 19 de março, às 19h, na Usina de Artes. Todos lá!

Floratta Blue, clássico e queridinho da perfumaria do Boticário, ganha versão ainda mais marcante e envolvente

Floratta, maior marca de perfumaria feminina do Brasil, é conhecida por suas fragrâncias florais, marca registrada de seu universo olfativo. Floratta Blue, seu item mais queridinho e best-seller, acaba de ganhar uma releitura com o novo Floratta My Blue, uma fragrância ainda mais envolvente e marcante, ideal para quem quer reinventar o romance.

***

Criado pelo perfumista Dominique Ropion, responsável por grandes sucessos do mundo da perfumaria, o lançamento Floratta My Blue se destaca pela saída fresca, um corpo floral e um fundo amadeirado, mas com nuances diferentes. O frescor inicial da fragrância de My Blue é frutal, leve e aquoso, evoluindo para uma fragrância floral aveludada e extremamente sofisticada graças à presença da íris. Seu fundo é ainda mais envolvente e marcante do que o Blue, pelo novo blend de musks associado ao protagonismo de madeiras nobres, como o sândalo. O lançamento Floratta My Blue chega com 20% de desconto, até dia 6 de março.

Scandallashes: máscara de cílios de Make B., do Boticário, promete 38 vezes mais volume, para expressão máxima do olhar

Em tempos em que ainda precisamos cobrir metade do rosto toda vez que saímos de casa, um olhar marcante faz toda a diferença. E a Máscara de Cílios Make B. Scandallashes, do Boticário, é a aposta ideal para quem procura por cílios escandalosamente marcantes, uma vez que apresenta a combinação perfeita de fórmula, aplicador e embalagem para um olhar expressivo, garantindo fios 38 vezes mais volumosos, alongados e curvados.

***

E, para complementar um look escandaloso e possibilitar criar makes diferentes e dramáticas, até o dia 6 de março, o Boticário promove o Festival de Olhos, com itens de olhos e sobrancelhas de Make B. com 20% de desconto. O combo Olhar Scandallashes, por exemplo, conta com a Máscara de Cílios Scandallashes e o Lápis Retrátil para Olhos pelo valor de R$ 99, somando um desconto de 29%. Para quem ama paletas de sombra, elas também estão contempladas na promoção!