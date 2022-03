Parceria entre governo e prefeitura leva operação tapa-buraco para ruas dos bairros de Sena Madureira

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Sena Madureira, iniciou uma operação tapa-buraco nas ruas dos bairros Getúlio Nunes Sampaio e Eugênio Areal.

“Estamos na Rua Francisco Macilon Teixeira, também conhecida como Rua do Sinteac, dando apoio à prefeitura nos serviços de tapa-buraco, com envio de massa asfáltica, e também colocamos uma equipe para reforçar nossa parceria e trabalho junto aos agentes da prefeitura e isso deve garantir o progresso dos serviços”, informou o representante regional do Deracre em Sena Madureira, engenheiro João Pereira de Lima.

Os trabalhos têm sido executados pela Secretaria de Obras do município, em parceria com o Deracre de Sena Madureira. Os agentes técnicos promovem serviços de recuperação, com retirada e limpeza do pavimento quebrado, aplicação e compactação de nova massa asfáltica na Rua Francisco Macilon Texeira e, em breve, na Rua Francisca Souza da Silva (Rua do IFAC).

“Mais uma parceria entre Estado e Prefeitura de Sena Madureira, que tem garantido os serviços do Deracre e facilitado a vida da população, que tanto necessita de melhorias”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

A Rua Francisco Macilon Teixeira dá acesso ao clube do Sinteac, ao Instituto Socioeducativo Purus e ao Instituto Federal do Acre (IFAC) e necessitava de manutenção, devido ao grande fluxo de veículos que transitam diariamente. De acordo com o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, a parceria com o governo do Estado, por meio do Deracre, assegura melhorias na malha viária da cidade e garante condições essenciais de tráfego para a população.

“Essa parceria com o Estado vai gerar muitos frutos para a nossa população, a exemplo disso, já realizamos uma ação nas imediações da feira livre dos colonos e hoje estamos recuperando a conhecida Rua do Sinteac. Agradeço ao amigo Petrônio Antunes e ao governador Gladson Cameli, por somarem forças com a nossa gestão, no trabalho de melhoramento da nossa malha viária”, disse o prefeito Mazinho Serafim.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo o estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.