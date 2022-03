Pecuarista Vagner Galli anuncia pré-candidatura à Câmara Federal pelo PTB-AC; partido dá retoques finais em chapas

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) recebeu nesta sexta-feira (11) a filiação do pecuarista acreano Vagner Galli, que se apresenta como pré-candidato ao cargo de deputado federal nestas eleições.

Vagner é ex-vereador de Brasileia e irmão do também pecuarista Vitório Galli, que preside o diretório estadual do PTB no Mato Grosso. “Me identifico muito com o PTB. Na verdade, não apenas eu, mas as lideranças que me acompanham aqui na região do Alto Acre. Esse desafio, de concorrer a uma vaga na Câmara Federal, se faz necessário, uma vez que nossa região se encontra órfã e sem representação. O PTB acredita nesse projeto e, por isso, estamos unindo forças pra transformar nosso sonho em realidade”.

Atualmente, a sigla se fortalece no Acre com a filiação de novos nomes para a disputa do pleito de 2022. Pelo menos 20 pessoas já testadas nas urnas em outros pleitos estão se estruturado para concorrer vagas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), além de outras 6 que almejam cadeiras na Câmara Federal.

Com Vagner concorrendo à Câmara Federal, o partido levanta em Brasília a bandeira do agronegócio acreano. “Caso sendo eleito, pretendo pensar em projetos de leis que venham melhorar a vida dos nossos produtores. Em todos âmbitos: seja da zona rural, extrativismo, agropecuária. Pretendo defender também aqueles que trabalham em torno: nos setores de olaria, marcenaria; enfim, quero defender os setores que geram empregos e renda ao povo acreano”.

O PTB elegeu um deputado estadual em 2018 e um vereador no município de Sena Madureira em 2020. Para a presidente do partido, Charlene Lima, o interesse é apostar em novas lideranças que não possuem mandato, diferente da iniciativa de outros grupos no Estado.

“Queremos novos nomes com novas mentalidades. O PTB não é um partido tubarão que aposta nas mesmas pessoas, mas que se abre ao novo para projetar e fazer uma nova política”, argumentou. “Estamos construindo as chapas de candidatos a deputado federal e estadual da melhor forma possível e com as melhores intenções”, finalizou Lima.