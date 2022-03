Prefeitura de Rio Branco-AC realiza Processo Seletivo com 180 vagas; inscrições encerram nesta semana

No estado do Acre, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, tendo como objetivo o preenchimento de 180 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para:

Nível Fundamental – Auxiliar de Cozinha (6) e Motorista (5).

Nível Médio – Agente Administrativo (15); Agente Social (46); Cozinheiro (6); Tradutor Interprete de Libras (2) e Visitador do Programa Criança Feliz (43).

Nível Superior – Assistente Social (20); Coordenador do Programa Criança Feliz (1); Pedagogo (2) Profissional em Educação Física (3); Nutricionista (3); Psicólogo (20) e Supervisor do Programa Criança Feliz (8).

É importante enfatizar que algumas destas vagas são destinadas aos candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital.

Para concorrer a uma das chances é necessário que o concorrente comprove o nível de escolaridade exigido para a função desejada, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos estabelecidos no edital.

Ao ser admitido, o profissional deverá cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais e contará com remuneração mensal de R$ 1.212,00 a R$ 2.700,00.

Como participar?

Os interessados poderão se inscrever a partir das 6h do dia 21 de março de 2022 até às 18h do dia 25 de março de 2022 (horário local), pelo site da Prefeitura Municipal.

A classificação dos candidatos será feita por meio de análise de títulos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Vigência

O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 12 meses, a contar da data da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

