Protesto contra reajuste, aniversário de Xapuri, MPF e mais: veja o que foi destaque nesta terça

Chegou o momento de ficar mais informado nesta terça-feira (22) com os destaques que o ContilNet separou para você.

No AC, MPF pede que prefeitura renomeie escolas que homenageiam pessoas ligadas à ditadura

O procurador regional dos Direitos do Cidadão no Ministério Público Federal do Acre (MPF/AC), Lucas Costa Almeida Dias, recomendou que a Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco (Seme) altere os nomes de duas escolas cujos nomes homenageiam agentes públicos ou particulares que notoriamente tiveram comprometimento, direto ou indireto, com a prática de graves violações do regime civil-militar no Brasil. Saiba mais.

Em vídeo, Bocalom esclarece piada sobre funcionalismo público: “Não quis ofender ninguém”

Após ter sido alvo de inúmeras críticas por ter usado uma piada para falar sobre o funcionalismo público, o prefeito Tião Bocalom se posicionou a respeito do assunto, nesta terça-feira (22), em um vídeo divulgado na página oficial da Prefeitura de Rio Branco, no Instagram. Saiba mais.

Servidores da Saúde, Educação e Segurança se unem em protesto no AC contra reajuste de 5,42%

Servidores públicos da Saúde, Segurança e Educação uniram forças na manhã desta terça-feira (22) em protesto unificado em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e ao Palácio Rio Branco. Leia na íntegra.

Xapuri, terra de Adib Jatene e Chico Mendes, completa 117 anos de história: “Página viva da história acreana”

O município que deu origem a personalidades importantes do Acre e reconhecidas até internacionalmente – como Chico Mendes, Adib Jatene, Armando Nogueira, Francimar Bodão e Jarbas Passarinho – faz aniversário nesta terça-feira, 22 de março. Leia mais.

Nível do rio Tarauacá sobe quase 1,5 metros e atinge cota de transbordamento

O nível do rio Tarauacá, no município de Tarauacá, atingiu a cota de transbordamento nesta terça-feira (22), se estabelecendo como a maior média desde o dia 24 de fevereiro deste ano, quando transbordou. Segundo a medição feita pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) nesta manhã, o nível subiu 1,38 metros nas últimas 24 horas, alcançando a marca de 10,55 metros. Saiba mais.

Com quase 2 mil mortes, Sesacre registra 41 novos casos de covid-19 em 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 41 casos de infecção por coronavírus nesta terça-feira, 22 de março. O número de infectados subiu para 123.710 em todo o estado. Veja Boletim Covid-19.