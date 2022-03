Servidores da Saúde, Educação e Segurança se unem em protesto no AC contra reajuste de 5,42%

Servidores públicos da Saúde, Segurança e Educação uniram forças na manhã desta terça-feira (22) em protesto unificado em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e ao Palácio Rio Branco.

Um grupo de parlamentares formado pelos deputados Jenilson Leite (PSB), Daniel Zen (PT), Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Neném Almeida (Podemos) desceu para dar apoio ao movimento.

Os trabalhadores reclamam do reajuste de 5,42% concedido pelo Governo do Estado. Segundo eles, não haverá ganho real, tendo em vista a atual inflação. O projeto ainda não foi encaminhado à Aleac e os servidores querem o apoio dos deputados por suas lutas.

“Os servidores estão aqui para questionar o tamanho do reajuste. A inflação cresceu acima de 17% e o Governo concedeu reajuste de 5% que não dialoga com a carestia que os produtos chegaram hoje e precisa acompanhar. E hoje, estão aqui todas as categorias para pedir que o Governo reveja essa proposta inicial. Além disso, há a iniciativa do Governo de apresentar outras vantagens aos servidores, mas que não contemplam os aposentados”, explicou o vice-presidente da Aleac, deputado Jenilson Leite (PSB).

Assim que o reajuste foi anunciado, os sindicatos começaram a procurar os deputados. Já são 11, dos 24 parlamentares que declararam publicamente apoio às causas dos trabalhadores. “Do jeito que está o projeto, as categorias estão orientando os deputados, para que não votem o projeto”, finalizou Jenilson.