“Puta madre!”: os bastidores da festa do Real Madrid após virada épica sobre o PSG; assista!

A virada épica do Real Madrid sobre o PSG pelas oitavas de final da Liga dos Campeões vai ficar marcada para sempre na memória dos jogadores merengues. Afinal, basta ver a festa dos atletas após o triunfo de 3 a 1 da última quarta-feira.

Um dos destaques da partida, o meia Luka Modric era um dos mais empolgados. Emocionado e falando alguns palavrões – em espanhol – , o croata cumprimentou todos os jogadores e o estafe do Real no vestiário do Santiago Bernabéu.