Reajuste aos servidores, valor do gás, Marina Silva e mais: veja o que foi destaque nesta sexta

Em coletiva de imprensa, Gladson anuncia reajuste aos servidores do Estado; veja valores

O governador Gladson Cameli anunciou nesta sexta-feira (11) um reajuste de 5,42% para os servidores públicos ativos e inativos do Estado em coletiva à imprensa concedida no Palácio Rio Branco. Leia mais.

Com reajuste da Petrobras, preço médio do gás de cozinha no AC pode chegar a R$ 140

O acreano já acordou nesta sexta-feira (11) com uma notícia que não agrada o bolso. Isto porque o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ou simplesmente “gás de cozinha” sofrerá um reajuste de 16% a partir da próxima segunda-feira (11). Saiba mais.

Bombeiros resgatam corpo vítima de afogamento no interior do Acre

O corpo de uma pessoa ainda não identificada foi resgatado na última quinta-feira (10) pelos bombeiros militares do 7º Batalhão no rio Tarauacá, Seringal Novo Destino. Leia na íntegra.

Pessoas com fé não podem ser vistas como ‘risco à civilização’, diz Marina Silva à BBC

A ex-ministra do Meio Ambiente e ex-candidata à Presidência da República, Marina Silva (Rede Sustentabilidade) cedeu entrevista à britânica BBC e falou sobre os acontecimentos políticos dos últimos anos. A reportagem destacou, sobretudo, a sua religião, alvo de campanha negativa em últimas eleições presidenciais. Veja mais.

Gladson atende pedido de Pedro Longo e concede auxílio alimentação aos servidores do Estado

O governador Gladson Cameli acatou nesta sexta-feira (10) a sugestão do deputado Pedro Longo de conceder um auxílio alimentação no valor de R$ 500 reais aos servidores públicos que ganham menos. Saiba mais.

AC registra quase 200 novos casos de covid em 24 horas; 16 pessoas seguem internadas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 181 casos de infecção por coronavírus nesta sexta-feira, 11 de março. O número de infectados subiu para 123.338 em todo o estado. Veja Boletim Covid-19.