Realpolitik: o que o anúncio de filiação dos irmãos Rocha ao MDB diz sobre a política acreana 

Realpolitik

Na sociologia, usamos o temo “realpolitik” (que tem origem alemã) como sinônimo de “política realista”, ou seja, aquela baseada nos interesses e nas circunstâncias concretas, e não em ideais, ideologias ou princípios abstratos. É o pragmatismo na mais pura essência. E em ano eleitoral, é o que mais se vê por aí. Nada surpreende.

Xadrez

Cada novo movimento no xadrez da política acreana é uma aula de realpolitik. É um vai e vem que não tem fim. Rasteira de um lado e do outro. Ontem foi a vez de um desses movimentos ganhar destaque, a ida da deputada Mara Rocha e do seu irmão, o vice-governador, o major Rocha, para o MDB. A ação deve ter causado estranheza em muita gente, mas é um passo muito bem calculado. Tanto pelos Rochas, quanto pelo MDB.

Disputa interna

A deputada federal, quando ainda viabilizava sua ida ao PL, chegou a colocar o seu nome para a disputa do Governo do Estado. Depois, mudou de rumo e colocou o nome para o Senado. Indo para o MDB, partido que já tem pré-candidatos aos dois cargos majoritários, Emerson Jarude e Jéssica Sales, como fica a situação de Mara Rocha?

Federal

A tendência é que a deputada deixe o sonho da majoritária de lado e tente a reeleição à Câmara Federal, pelo menos é o que garante o pré-candidato emedebista ao Governo, o vereador de Rio Branco, Emerson Jarude. “Participei da reunião agora pouco no MDB e a conversa girou em torno da candidatura dela à Câmara Federal”, disse.

Satisfeito

Para o vereador, a deputada chega no MDB para somar. “A Mara é um excelente quadro da política acreana e está vindo para somar junto a chapa de federal. Feliz em tê-la ao nosso lado nessa construção. Com certeza irá enriquecer muito nossa pré-candidatura ao Governo”, contou à coluna.

Pá de cal

A ida dos irmãos Rocha para o MDB é a pá de cal que estava faltando para o rompimento oficial do partido de Flaviano Melo com o governo Gladson. Com a pré-candidatura ao Governo, o rompimento já se desenhava, e agora, após se tornar a casa de dois dos maiores adversários políticos de Gladson, a separação oficial é só questão de dias (ou horas).

Aleac

Nada foi declarado nesse sentido, mas sem a chance de Mara disputar um cargo majoritário no MDB, e tendo que se contentar com a reeleição, seu irmão deve tentar uma vaga na Aleac. Não faz sentido ambos disputarem o mesmo cargo, pois o voto de um é o voto do outro, eles ocupam o mesmo nicho. Aposto na dobradinha para estadual e federal.

Malabarismo

Resta saber se os irmão vão fazer algum malabarismo político para conseguirem apoiar o presidente Jair Bolsonaro (PL) à presidência, já que MDB não embarcará na candidatura à reeleição do mandatário. Se bem que pode ter sobrado alguma rusga entre os irmãos e o presidente no episódio do PL, que pode ter ocasionado um rompimento entre os Rochas e o bolsonarismo.

Fibromialgia

Foi aprovado na última quinta (10), na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, a criação do Dia Municipal de Conscientização da fibromialgia, que será celebrado todo dia 12 de maio. O Projeto de Lei foi apresentado em conjunto pelos vereadores Gilmar da Saúde (PDT), Clerton Souza (PSD) e João Keleu (PP). A lei também prevê que as pessoas com fibromialgia tenham atendimento preferencial em órgãos públicos e privados.

Parabéns

Na última sexta-feira (11) foi o aniversário do (ainda) secretário estadual de Meio Ambiente, Israel Milani. O médico e secretário deve se afastar do Governo do Acre muito em breve, já que vai disputar uma cadeira de deputado federal no pleito deste ano. Parabéns, secretário.

Luto

Ontem ocorreu mais uma baixa no jornalismo político de Brasília. Em novembro do ano passado, foi Cristiana Lôbo. Há 15 dias, o fotógrafo Dida Sampaio. Dessa vez foi Orlando Brito, um baluarte do fotojornalismo. Brito era dono de um dos maiores acervos da cena política do país. Vai fazer falta.

De saída

O jovem advogado Gabriel Santos, que já foi candidato a vice-prefeito de Rio Branco e a deputado estadual pela Rede Sustentabilidade, partido de Marina Silva, está de saída da sigla. Ele anunciou sua desfiliação ontem e o provável destino é o PSB de Jenilson Leite. Gabriel deve compor a chapa socialista para a Aleac.