Airbnb oferece hospedagem a vítimas de enchentes no RS; veja como ajudar

Sobre os voluntários, a oferta de estadia será para socorristas e voluntários com atuação junto às secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, Segurança Pública e Defesa Civil.

O SPGG também vai identificar ONGs locais, como o Instituto Social Pertence, para facilitar a identificação das vítimas e indicar as acomodações temporárias.

Vale ressaltar que a única forma de obter a ajuda oferecida pelo Airbnb é por meio das ONGs no caso de vítimas e do Governo do Estado para socorristas e voluntários. A empresa não vai oferecer acomodações diretamente às pessoas neste momento.

Como ajudar?

Se você tem uma casa ou apartamento na região e quer ajudar, basta acessar o Airbnb.org para encontrar as informações necessárias.

É possível oferecer acomodações gratuitamente ou com desconto, e a empresa isenta todas as taxas de serviços para hóspedes e anfitriões enquanto a hospedagem estiver no Airbnb.org.

Outro ponto importante é que hóspedes e anfitriões impactados pelas chuvas no RS podem cancelar reservas ou estadias sem nenhum prejuízo nessas ações.