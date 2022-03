Rio Branco e Quinari somam nove ocorrências de disparos de arma de fogo na noite de quarta

Rio Branco vivenciou mais uma noite com disparos de armas de fogo sendo registrados em diversas regiões. Pelo menos oito bairros da capital registraram os disparos entre as 18h e 23h desta quarta-feira (30). Somando com um registro de disparos no município de Senador Guiomard, houveram nove ocorrências.

Na capital, dois dos locais onde as ocorrências foram registradas foram na Travessa Ajuricaba, próximo ao Conjunto Cabreúva, e na rua Sete de Setembro, no bairro Boa União. Essas duas regiões estão anexadas à Baixada da Sobral.

Outras regiões que registraram disparos foram no bairro da Base, na Estrada do Irineu Serra e no Conjunto Laélia Alcântara, no Calafate. No segundo distrito de Rio Branco, houveram disparos registrados próximo a uma escola no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, às margens do Rio Acre, no bairro Cidade Nova, e no Loteamento Jacarandá.

O município de Senador Guiomard também registrou disparos de armas de fogo na rua Eneide da Cunha, no bairro Chico Paulo. A reportagem apurou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado para estas ocorrências, confirmando que não houve feridos. No entanto, durante a tarde e o início da noite, houveram três assassinatos registrados no Acre. Rio Branco, Brasileia e Senador Guiomard foram os municípios onde os casos ocorreram.