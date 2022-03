Senador Marcio Bittar prestigia novo chefe da Casa Civil, Jonatan Donadoni

O advogado Jonatan Xavier Donadoni, que deve assumir na próxima semana a Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), encontrou-se com o senador acreano Marcio Bittar (UB-AC) nesta terça-feira (29). Bittar deu boas-vindas, como membro do Governo do Acre, ao novo secretário de Estado e colocou-se à disposição de Jonatan em seu novo desafio.

Jonatan assume as novas funções dentro dos próximos dias, após descompatibilização de Rômulo Grandidier do cargo. Rômulo tem como próxima missão ajudar o governador nas Eleições 2022.

“Jonatan é um quadro preparado para esse novo desafio e absolutamente competente. Fico feliz por isso, como membro do Governo do Acre. Toda essa articulação, além de fortalecer a Casa Civil, com um quadro qualificado, fortalece também o governador politicamente, com a ida de Rômulo para uma missão desenhada pelo nosso grupo”, comemora o senador acreano.

Formado em Direito, Jonathan Donadoni é natural do Mato Grosso do Sul. Veio para o Acre em 2006, após ser aprovado em concurso público para Defensoria Pública do Estado do Acre. Seu trabalho exercido no Vale do Juruá é tudo como destaque local. No último ano, tornou-se diretor no gabinete de Gladson Cameli.

“Estou absolutamente feliz com a nova missão, e com esse contato e disponibilidade do senador Marcio Bittar. Sua disposição em ajudar será muito importante. Bittar é um amigo de longa data, um parceiro de primeira ordem do Governo do Acre e, junto dele, estou certo de que construiremos um projeto político de sucesso”, disse o novo secretário.