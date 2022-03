Senadora Mailza recebe título de Dama Comendadora da Cruz do Mérito da Amazônia 

“Receber essa honraria é mais do que um reconhecimento. Agradeço ao chanceler conselheiro José Baptista Santos pela indicação. Por meio do nosso mandato temos dado expressiva contribuição em prol do nosso Acre. Todos que aqui juntamente comigo receberam essa homenagem é por que tem colocado o coração no que tem feito a favor do outro. Abracei a política como compromisso social, pois nossas ações mudam a vida das pessoas. As conquistas advindas pela política séria e comprometida certamente todos haverão de sentir, mais cedo ou mais tarde. Obrigada CBC por estarmos alinhados nesse mesmo ideal”, disse emocionada a senadora.

Senadora Mailza recebe honraria das mãos do presidente da CBC, Gualter Carrara e do chanceler conselheiro José Baptista Santos da Academia de Ciências e Artes – Regional Norte

Por diversos serviços prestados ao Acre, a senadora Mailza (Progressistas-AC) foi agraciada na noite deste sábado, 12, com a honraria Dama Comendadora da Cruz do Mérito da Amazônia concedida pela Câmara Brasileira de Cultura (CBC) e Academia de Ciências e Artes – Regional Norte no V Encontro Amazônico, sediado em Rio Branco.

O presidente da Câmara Brasileira de Cultura, jornalista Gualter Carrara Júnior elogiou o Acre, falou das ações sociais desenvolvidas pela instituição no Brasil e doou um acervo de cultural de 1500 volumes para educação infantil.

“Conhecer o Acre foi a realização de um grande sonho. Levo daqui as melhores lembranças e impressões. De um povo receptivo, de um estado com vontade de melhorar a sua cultura, economia. Na retomada da pandemia, que nos representa a vida, estamos voltando nossas ações sociais. Impressionado com a vocação do povo acreano de melhorar a qualidade do ensino infantil. Nosso objetivo é que a criança participe ativamente do processo de ensino-aprendizado e emocionados, decidimos colaborar com essa causa”, disse.

O prefeito Bocalom pontuou que a iniciativa é muito boa para o estado e município, engrandece a educação e fortalece a arte e a cultura. Na ocasião, Carrara contemplou a senadora Mailza e Bocalom com o certificado de olivicultores do projeto Olivais da Mantiqueira (OLIMINAS). O deputado federal Jesus Sérgio e o deputado estadual José Bestene estavam presentes.

O artista plástico acreano e professor Marco Lenisio presenteou o presidente Gualter com um quadro de sua autoria. As obras “Perspectivas Urbanas Cidade Em Fragmentos”, em exposição no Centro de Multimeios em Rio Branco até final de março.

Marco Lenisio presenteia Gualter Carrara com um quadro de sua autoria que está em exposição no Centro de Multimeios em Rio Branco

Também receberam o título a secretária municipal de Educação Nabiha Bestene, o ex-reitor da Universidade Federal do Acre, Minoru Kinpara, o coronel Marcos Kinpara, o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, o presidente da Fundhacre, João Paulo, dentre outras personalidades acreanas. A honraria reverencia cidadãos e cidadãs que contribuem para o desenvolvimento da Amazônia.

O que é a Câmara Brasileira de Cultura

É uma ONG de nível nacional, reconhecida nas Américas; do Sul e Central , Caribe, Europa. Representa o universo Acadêmico, por intermédio dos seus Conselhos e Acadêmicos da Academia de Ciências e Artes.

Homenageia empresas que se destacam em seus segmentos, premiando-as com Troféus e respectivos Diplomas de Reconhecimento nas áreas; Comercial e Responsabilidade Social e Ambiental. No âmbito Acadêmico, reconhece profissionais de todas as áreas pertinentes ao universo das Ciências Exatas e Humanas.