Silvio Santos, após ser condenado por pergunta de sexo para criança, toma decisão sobre voltar ao Brasil

O público do SBT está ansioso para a volta do apresentador e dono, Silvio Santos. No entanto, após a Justiça condenar ele e sua emissora a pagarem uma indenização após o veterano fazer uma pergunta sobre sexo a uma criança em 2016, parece que a volta foi adiada. Em suma, o pai de Patrícia Abravanel está em Orlando, nos Estados Unidos, desde o ano passado.

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, o idoso só deve retornar ao Brasil, em maio. Desse modo, ficará pelo menos mais dois meses afastado.

Entretanto, Silvio Santos não pretende morar de vez nos Estados Unidos, então, sim, ele voltará para nosso país, em algum momento. Além disso, vale pontuar que o marido de Irís Abravanel deseja voltar para seu trabalho.

Silvio Santos decidiu deixar o SBT e o Brasil após pegar Covid-19. Em agosto do ano passado, ele foi infectado com o vírus duas semanas após retomar as gravações de seu programa. Sendo assim, sua família achou melhor o tirar do trabalho.

Todavia, mesmo longe, o bilionário acompanha tudo o que acontece em sua empresa de perto. Em resumo, ele sabe de cada detalhe e faz parte de todos os planejamentos.

Desse modo, vale ressaltar que Silvio Santos está de olho no projeto de reforma de um dos seus estúdios, que muito provavelmente vai ser dedicado ao reality.

Patrícia Abravanel segue no lugar de Silvio Santos

O apresentador do SBT, Silvio e sua filha, Patrícia Abravanel (Foto: Reprodução)

Patrícia Abravanel, atualmente está ocupando o lugar de Silvio Santos, aos programas de domingo, e fazendo um verdadeiro sucesso. Ela inclusive passou um tempo em Orlando com o pai, mas agora, já está de volta.

A artista e herdeira afirmou que foi muito difícil assumir o comando do programa do pai, contudo, ela conseguiu.