Silvio Santos é condenado após perguntar sobre sexo para criança

O apresentador do SBT, Silvio Santos, e sua emissora, precisarão desembolsar R$ 50 mil a uma menina. Em suma, em 2016, o bilionário fez uma pergunta um tanto quanto indelicada. Durante o quadro Levanta-te, o comunicador entregou um prêmio de R$ 1.000 e perguntou. “O que você acha melhor, sexo, poder ou dinheiro?”.

Dessa maneira, assim que aconteceu tudo, todos que estavam presentes, incluindo a mãe da menina, sorriram de nervoso. A informação é do colunista Rogério Gentile, do UOL.

Desse modo, o desembargador José Aparício Coelho Prado Neto, relator do processo no Tribunal de Justiça, afirmou que a pergunta causou “um imenso constrangimento” à garota. Além disso, ele afirmou que o episódio teve grande repercussão nas redes sociais.

Vale lembrar que a Justiça já havia condenado Silvio Santos e o SBT em primeira instância. No entanto, os advogados do bilionário e da emissora, afirmaram que precisava ser analisado o contexto da pergunta. A defesa ainda ressaltou que o programa não foi examinado na íntegra pela Justiça. As partes ainda podem recorrer.

Por fim, no processo, a mãe da menina estava pedindo uma indenização de R$ 998 mil. Todavia, o Tribunal de Justiça confirmou os R$ 50 mil estipulados na decisão de primeira instância.

Silvio Santos pode voltar para o SBT a qualquer momento

Recentemente, Silvio Santos comeomorou o aniversário com a filha, Patrícia Abravanel (Foto: Reprodução)

Atualmente, Silvio Santos, dono e apresentador no SBT, está longe do seu canal. Em suma, após pegar Covid-19, a família do artista preferiu que ele se mantivesse afastado do trabalho. Patrícia Abravanel, no final do ano passado, falou sobre a volta do pai e também como foi assumir o domingo.

“Eu vou te falar que no primeiro dia [das gravações] eu chorava de soluçar porque eu não queria, eu queria ver o Silvio Santos no domingo. Não queria ver a Patrícia, eu queria ver o Silvio”, explanou.