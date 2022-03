Teatro dos ribeirinhos apresenta “As Aventura do Pequeno CO2”

O projeto Teatro nos Ribeirinhos subirá o rio Acre nos dias 1, 2 e 3 de abril, para levar até as comunidades do Benfica e Projeto Moreno Maia o espetáculo teatral As Aventura do Pequeno CO2, que traz para o público de forma lúdica, assuntos atuais e de extrema importância como o desmatamento e a emissão de gás carbônico, que contribui para o aquecimento global e geram consequências climáticas e ambientais desastrosas.

O espetáculo conta a história do Dióxido de Carbono, mais conhecido como CO2, um menino curioso que habita uma centenária Castanheira. Após um grande incêndio criminoso, ele fará de tudo para ajudar a sua amiga Castanheira a produzir sementes e para isso vão precisar da ajuda da Abelha Mangangá, da Arara Dona Cândida e das Cotias. Todos unidos por uma força mútua e solidária, embarcando em uma aventura para salvar a floresta.

FICHA TÉCNICA:

Texto: Daniella Lopes – adaptação do livro “Histórias do Pequeno CO2” de Vinícius Dônola

Elenco: Alessandra Apurinã, Daniel Apurinã, Daniella Lopes, Dherry Guimarães, Jonas dos Anjos e Patricia Helena Costa

Direção, concepção de figurinos e adereços: Romualdo Freitas

Confecção de figurino, cenário e adereços: Tropa Mamulungu

Sonoplastia: Ana Cristina

Classificação: Livre

Duração: 40 min

Financiamento: Fundação de Cultura Esporte e lazer Garibaldi Brasil/Fundo Municipal de Cultura