Veículos batem de frente e acidente deixa sete pessoas feridas em estrada de Porto Acre

Sete pessoas ficaram feridas após dois carros colidirem de frente na noite deste domingo (14), no km 3 da rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações de populares, os dois veículos trafegavam na rodovia quando colidiram de frontalmente e, com o impacto, a frente dos carros ficaram destruídas e sete pessoas ficaram feridas, sendo 2 com gravidade e cinco com escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias básica que prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam cinco pessoas com escoriações a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva na Baixada da Sobral.

Uma mulher foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável. Uma outra vítima foi encaminhada ao PS com auxílio de terceiros que passavam no local.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram o local do acidente para os trabalhos de perícia. Em seguida, os veículos foram removidos por um guincho e a rodovia foi totalmente liberada.