Vídeo: cavalo de “pantufa” é flagrado por repórter da Globo e viraliza

Uma cena inusitada surpreendeu o apresentador Flávio Fachel, da Globo, nesta quarta-feira (30/3). Durante o telejornal Bom Dia Rio, o Globocop flagrou um cavalo de “pantufa rosa” em uma linha férrea.

“Tem até um cavalo! Não sei se está amarrado ou não, mas é um perigo esse animal estar junto à linha do trem. O cavalo, Fachel, parece estar com uma pantufa rosa, o Rio de Janeiro não é para a amadores!”, exclamou o repórter Genilson Araujo.

O apresentador, surpreso, brincou com a colega, Silvana Ramiro, que aquilo era “suco” de Rio de Janeiro.

“Pantufa rosa em um cavalo, Silvana! É suco de Rio de Janeiro bem fresquinho!”, disse o jornalista. “Fachel, tem coisas que você só vai ver aqui, em nenhum outro lugar!”, complementou a apresentadora do tempo e do trânsito do Bom Dia Rio.

André Gallindo, repórter esportivo da Globo, compartilhou o trecho em seu Twitter. Assista: