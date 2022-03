Visual novo de Sinhazique, aniversário do Gladson Cameli, ofertas Gazin; veja tudo na coluna da Léia

PAISAGEM

Renata Nascimento mostra sua boa forma e coração tranquilo ao lado do love, desfrutando as praias paradisíacas de Maragogi-Alagoas, sem dúvida, o Caribe Brasileiro e roteiro de muitos acreanos.

MOMENTOS

Registro cheio de carinho da querida Talita Fonseca em momento de plenitude com a sua mãe, Albetisa, nas areias brancas de Maceió.

GAZIN

MUDANÇA

Não foi só a mudança de endereço, mas ela deu uma renovada no “visu” e está cheia de boas energias e ainda mais gata, a nossa pequena notável, Eliane Sinhasique. A foto com o sorriso solto já fala por si só.

MUITO BEM

Quem também se adaptou muito bem com às mudanças de ares é a querida Drika Heep, que depois que trocou a terrinha por Floripa, mudou também os hábitos e conceitos e está desfilando uma silhueta de deixar as inimigas roxas de raiva. Loira, linda, magra e rica de saúde e felicidade.

SENA

Bem no estilo “veneziano”, Charlene Lima aproveita a cheia do Iaco para relembrar a infância na cidade natal e sonhar com a construção, já planejada, da ponte que ligará o segundo distrito ao centro de Sena Madureira.

NOVA IDADE

Parabéns ao nosso governador Gladson Cameli pela passagem de seu aniversário. Que Deus o guie e o conserve cheio de saúde e discernimento para seguir conduzindo nosso querido Acre. Na foto, com o filho e a esposa, Ana Paula.

PARABÉNS

Deixar aqui meu abraço apertado nessa família que amo muito, e mesmo ausente e distante, não esqueço nunca. Meus afiliados, Anne e Gustavo, esse príncipe que é o Victor, aniversariante da semana, e essa princesinha, a Catarina, que veio para alegar os últimos dias de vida de meu eterno amigo Edmir Gadelha.