Will Smith e Chris Rock fizeram as pazes após tapa no Oscar, diz site

Will Smith roubou a cena durante o Oscar 2022, realizado no último domingo (27/3), ao estapear Chris Rock. O vencedor da estatueta de Melhor Ator não gostou de uma piada do apresentador com Jade Pinkett Smith, sua mulher, e o agrediu ao vivo. Entretanto, de acordo com o Page Six, as duas celebridades fizeram as pazes após a cena.

De acordo com Sean “Diddy” Combs, em uma festa da Vanity Fair, após o evento cinematográfico, Will e Chris deixaram o passado para trás e mostraram uma boa relação. “Isso não é um problema. Acabou. Posso confirmar isso. É tudo amor, eles são irmãos”, disse o rapper.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!