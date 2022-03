Zagueiro do Barcelona é flagrado debochando de Vinicius Jr: ‘Ano que vem você é Bola de Ouro’

Não foi somente a goleada expressiva por 4 a 0 que marcou El Clásico entre Real Madrid e Barcelona. Eric García, zagueiro do clube catalão, foi flagrado ironizando Vinicius Jr.

Principal nome ofensivo do Real na partida, o atacante brasileiro já havia sido alvo das palavras de Piqué, com quem teve mais de uma conversa no clássico. Mas, foi da dupla do espanhol que foi captado o momento em que Vini Jr. foi provocado.

“No próximo ano você será Bola de Ouro! Bola de Ouro“, alfinetou Eric García.

O resultado, além de impactante, encerrou uma sequência de cinco vitórias seguidas do clube merengue sobre o maior rival.

O Barcelona, por sua vez, diminui a distância para o vice-líder Sevilla e chega a 12 jogos sem derrota na temporada.

Vinicius Jr. em ação pelo Real Madrid Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

O Real Madrid para nos 66 pontos, mas ainda está folgado na liderança do Campeonato Espanhol, com 9 pontos de frente para o Sevilla. O time volta a campo em 2 de abril, contra o Celta de Vigo, às 13h30 (de Brasília), por LaLiga.