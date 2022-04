A vida da jovem mais rica do mundo: cavalo, móvel de madeira e carro usado

Alexandra Andresen, 25, é uma bilionária norueguesa considerada a jovem mais rica do mundo em 2022, segundo a revista “Forbes”, com um patrimônio líquido de US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões).

Herdeira da Ferd, uma empresa de investimento nórdica, ela entrou pela primeira vez na lista de bilionários em 2016 quando tinha 19 anos e um patrimônio líquido estimado em US$ 1,2 bilhão.

Embora tenha herdado sua riqueza em 2007, quando tinha 10 anos, ela só foi confirmada como bilionária recentemente, porque o governo norueguês publica as declarações fiscais apenas de maiores de 17 anos.

Katharina Andresen, uma das bilionárias com menos de 30 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Alexandra é filha de Johan Andersen e Kristin Gamlemshaug e tem uma irmã mais velha chamada Katharina Andersen, 26 —segunda mulher bilionária mais jovem.

As duas irmãs receberam do pai 42% das ações da empresa familiar.

Alexandra também é uma amazona patrocinada e tricampeã norueguesa júnior na equitação de adestramento. Atualmente, faz parte da USEF U25, campeonato nacional de saltos sub-25 da USEF (‎Federação Equestre dos EUA), no qual está representando a Noruega.

