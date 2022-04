AC e mais seis estados aderem a programa do Ministério da Economia que facilita abertura de empresas

O Acre está incluso no rol dos estados que aderiram ao programa “Balcão Único”, criado com o intuito de simplificar e reduzir a burocracia no ato de abertura de empresas no Brasil.

Além de contar com parceria de juntas comerciais, estados, municípios e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o projeto só não conta ainda com adesão dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina.

Além do Acre, empresários do Amapá, Amazonas, Roraima, Ceará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já aderiram ao programa.

Esta iniciativa faz parte do Ministério da Economia e foi lançada em janeiro do ano passado. A ideia seria de facilitar a abertura de empresas sem sair de casa e sem burocracias, por meio de um formulário digital.

O Ministério explica que “com a tecnologia do Balcão Único, todos os passos necessários para o funcionamento da nova empresa podem ser realizados com número reduzido de procedimentos e de forma totalmente on-line. Pelo sistema, a coleta das informações é feita por meio de formulário digital único pelo qual o empreendedor efetua o registro da empresa e já obtém o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)”.