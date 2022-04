Acidente grave entre carros deixa três mortos, sendo um bebê de 2 anos

No carro branco (foto acima) estava apenas o motorista, que morreu. Já no carro preto (veja foto abaixo) viajavam cinco pessoas, uma criança de 1 ano e outras de 2, que veio a óbito no unidade hospitalar, e três adultos.

Saíram do local do acidente socorridos para o Hospital Regional Estácio Muniz em Aquidauana dois adultos do carro preto e uma criança. Na unidade, o menino evoluiu para um quadro grave respiratório e morreu. A mãe do garoto foi internada em estado de choque. Uma outra mulher sofreu diversas fraturas pelo corpo. Já a outra criança fraturou o braço e cabeça. Ambos estão sendo transferidos para Campo Grande.