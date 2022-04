Acre já aplicou mais de 1,4 milhão de doses da vacinas contra covid-19

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde, o Acre segue avançando na cobertura vacinal de sua população contra a covid-19. Desde 19 de janeiro de 2021, foram aplicadas 1.404.065 doses do imunizante na população acima de 5 anos de idade, nos 22 municípios.

Até o dia 20 de abril deste ano, 662.850 receberam a primeira dose e outras 540.274 foram vacinadas com a segunda dose. A dose de reforço foi aplicada em 185.214 acreanos, enquanto a dose adicional (quarta dose) soma 18.727 aplicações.

Os municípios de Jordão, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus estão com a maior cobertura de dose de reforço. Já as cidades de Bujari e Manoel Urbano apresentam os melhores índices vacinais entre o público infantil.

Apesar do número expressivo e dos esforços do governo do Estado na distribuição da vacina, mais de 151,5 mil pessoas sequer tomaram a primeira dose do imunizante. Em relação a segunda dose, cerca de 271 mil acreanos faltam ser vacinados. O relatório conclui que a vacinação em massa é fundamental para que a pandemia seja superada de uma vez por todas.

“Graças a vacina e outras medidas de proteção, conseguimos reduzir os casos da doenças e os óbitos. Para vencermos a covid-19, a nossa melhor arma continua sendo a vacina. Por isso, é muito importante que a população se imunize com todas as doses disponíveis”, comentou a secretária de Saúde, Paula Mariano.