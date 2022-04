Acreana viaja para RJ e faz ‘plantão’ até encontrar Zeca Pagodinho; veja mais na coluna da Beth

Lourdes Eusébio junto com as filhas Luara e Luana G. Eusébio se recusaram a pagar os abusivos preços dos Ovos de Páscoa das empresas tradicionais e colocaram as mãos na massa confeccionando lindos ornamentos e chocolates caseiros para os filhos e netos. Resultado: parentes e amigos fazendo encomendas. Criatividade e boa vontade é tudo!

Com a proposta de contribuir com o processo do idoso mais ativo e na ausência de um lugar especializado com ambiente soca assistencial privado em Rio Branco, a engenheira Ceres Fernandes e a pedagoga Socorro Freitas inauguraram dia 29 de março, o Conviva, o primeiro espaço de convivência de idosos, independentes ou sem dependentes do estado.

Hilda Diniz aproveitou suas férias no Rio de Janeiro para dar plantão em todos os domingos em Xerém até conseguir encontrar o mais ilustre morador do lugar. Ninguém mais, ninguém menos que Zeca Pagodinho!

Deixa a vida me levar!

As gêmeas Maria Isabel e Maria Isabela Pinto na mesa de doces da festa com inspiração carnavalesca realizada na casa dos pais no último sábado para receber os 22 aninhos. Happy Bistday!!!

“Ela pode finalmente tocar a luz que, certa vez, viu no final de um túnel muito escuro.” A frase foi escrita por Jada Pinkett Smith, quando postou esta foto, no mês de outubro do ano passado em seu Instagram não nos deixa dúvidas: estamos diante de uma mulher em uma jornada intensa e profunda pela vida. Nunca se debateu tanto sobre os limites do humor, e o que assistimos na cerimônia do Oscar foi uma das demonstrações mais levianas e cruéis dessa arte. Enquanto juízes de internet debatem à exaustão o tapa dado por Will Smith em Chris Rock, não podemos deixar que a questão central do episódio seja encoberta pelas especulações: uma mulher que havia anunciado sofrer de uma doença autoimune foi violentamente exposta a uma piada de extremo mau gosto (para dizer o mínimo).

Como se não bastassem suas lutas internas e particulares, Jada se viu arrancada de sua cadeira na plateia e levada para o centro do picadeiro de um circo de horrores. Estamos em pleno de 2022 e, certamente, você deve estar se perguntando: “Como o participante de uma das cerimônias mais assistidas do mundo pode se sentir à vontade para fazer uma piada dessas?”. O machismo estrutural faz com que mulheres passem por situações constrangedoras cotidianamente de uma forma tão perversa, que o próprio debate é desviado em grande parte dos casos. Essa postagem quer chamar a atenção justamente para isso. Jada foi a grande vítima, e não podemos ignorar essas violências. A luz no fim do túnel ainda soa distante para milhares de mulheres ao redor do mundo e alcançá-la requer um grande esforço coletivo.

Um estudo da Universidade de Pavia, na Itália, descobriu que um dos componentes do vinho possui potencialidade para matar até 99% das bactérias causadoras de infecções na garganta e que são as mesmas que dão origem às cáries.

A substância antibacteriana foi descoberta tanto no vinho tinto quanto no branco. Uma boa notícia para as pessoas que amam o vinho.

Quem buscava um motivo para beber vinho, já o tem. Vale ressaltar que somente uma taça de vinho diariamente é suficiente. Aproveite e saiba também o vinho verde produzido no sul do Brasil e vendido com exclusividade pela VNG Vinhos, a loja delivery especializada na entrevista que fiz com o empresário gaúcho Vinícius Nunes Gonsalves no IG @beth_news_

A jornalista Janice Dantas foi aniversariante do fim de semana. Que todos seus sonhos sejam realizados e abençoados querida!

Toda a beleza e meiguice da estudante Mariana Marques in stylish moment.

Meu pacote completo, meu amor todinho. Dia 9 de abril me lembra que desde que nasceu enche meu coração de amor, orgulho e uma alegria sem fim. Feliz aniversário, meu filho amado! Que a vida seja uma caminhada longa e alegre para você, e que pelo caminho sempre encontre amor, saúde, paz, sorrisos e muito sucesso.

Nativa SPA traz ativo da Índia e cria linha pensada para combate ao inchaço do corpo O inchaço corporal, que pode ser causado pela rotina agitada e muitos outros fatores relacionados à qualidade de vida, afeta diretamente a autoestima e o humor das mulheres, além de prejudicar a disposição, causar dor e gerar constante sensação de desconforto. Atento a esse incômodo cotidiano da consumidora, o Boa olfativa ainda não trabalhada na marca. Promovendo o autocuidado, a marca agrega, aos oito novos produtos, o propósito de colocar luz sobre o dia a dia intenso Ativo da Índia para combater o inchaço corporal causado pela rotina agitada e outros fatores relacionados à qualidade de vida.

Sempre cuidando de você O Boticário acabou de lançar a Linha Nativa SPA Ginseng & Cafeína Com fragrância amadeirada. A linha é vegana, cruelty free e conta com até 95% de ingredientes naturais descontos de 30%, até 17 de abril, conforme disponibilidade de estoque das consumidoras.

* Para desenvolver uma fórmula capaz de atuar contra o inchaço, o Boticário reuniu o na cultura indiana, é considerado um presente da natureza para a humanidade que contribui

Leveza demais afunda

Impressionada com a falta de atenção em memorizar informações cruciais em quase 100% das pessoas. Vale dizer que informações, salvam vidas. Esse descaso em aprender e em assumir o controle sobre esse ato explica tudo sobre o momento atual da humanidade.

Fala-se tanto em leveza, e de modo tão descuidado, que parece ter virado quase uma obrigação. Detalhes: com uma pandemia em curso, se renovando, sabe Deus até quando e uma ameaça nuclear nos ameaçando com terceira guerra mundial.

Não se pode mais estar densa, profunda, confusa ou dramática (o). Não temos o direito de nos sentir perdidas ou cansadas (os). É preciso estar na superfície, sorrindo a qualquer custo, sempre pronto para a avalanche de informações. A sociedade de consumo quer todo mundo fluindo sem dar trabalho. “Se vira aí”, eles dizem, tudo é feito para não durar e um olhar mais demorado sobre o outro corre o risco de formar um vínculo.

Que perigo se de repente nos tocarmos das humanidades esmaecidas! Faz bem lembrar que leveza não é uma norma aplicável à intensidade do outro, com a qual não podemos lidar. Não pode ser empregada como uma censura. A leveza é, simplesmente ser leve. Se você não tem condições de entender os processos mais intensos de alguém e recorre à leveza como argumento para disfarçar a sua falta de empatia, então é o primeiro a não conseguir ser leve nessa história. Leveza não é superficialidade, nem distanciamento. É proposta de encontro.

On Line

*Me situem por favor! É Páscoa ou Carnaval? Quando é Páscoa? Quando é Carnaval?

*Páscoa chegando! Se for comprar ovos, em vez de engordar a conta das grandes empresas, compre de uma confeiteira da nossa cidade!

*Vamos combinar que o último festival nunca foi, apesar, ter tido participações que até aguçaram um tico minha vontade de ir. Porém, assistindo os “melhores momentos” a título de curiosidade e olhaaaa… Que triste! Se foram os “melhores momentos” que os piores me driblem.

Afe, o lola pá looser deu até meda da “volta” de outras coisas que foram canceladas por esses dois anos pandêmicos. Já estou apavorada com os desfiles do carnaval adiado para este mês de abril.

Minha Nossa Senhora da Bicicletinha. Já imaginaram?

*Quem acha que Anitta é burra porque sacode a raba, não entendeu nadinha sobre ser mulher. Nós mulheres somos capazes de sermos inteligentes com a cabeça e a bunda, ao mesmo tempo, inclusive.

*O PIX deu prejuízo de R$ 1,5 bilhão aos grandes bancos em 2021. A quantia é relacionada com a perda das receitas com as taxas cobradas pelas transferências entre os correntistas. Por outro lado, a transação praticamente acabou com os assaltos a bancos e caixas eletrônicos no Brasil.

*Lula sairia do PT e entraria no PSDB para esvaziar o Podemos e fazer que Alckmin entra no PT, em seguida Ciro Gomes desiste da sua candidatura e convida Doria para ser seu vice, feito isso aparece Mandetta e consegue um liminar para ser candidato único da terceira via, que se une com a primeira para derrotar a segunda. Resultado: Bolsonaro entende mais nada e foge do país. Cadê o mendigo?

Definitivamente o Brasil não é para amadores!

*Segundo dados do Portal de Transparência dos Cartórios de Registro Civil do Brasil, na semana de 16 a 22 de março deste ano, os AVCs causaram 843 mortes no país, o dobro dos registros de óbitos por Covid (421).

E haja Estresse nesse país dirigido e controlado por loucos que em plena guerra vão brincar carnaval!

*E piora com o maior reajuste dos remédios da última década. 13 mil medicamentos aumentaram de preço na ordem de 11%, autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro dia 31 de março.

*Não sei quanto a vocês, mas eu não aguento mais assistir esses filmes da Netflix e Amazon que parecem ter sido filmados à noite, claro para “economizar” em efeitos especiais.

As histórias, roteiro e argumento, então, prefiro não comentar!

Julgamento

O japonês Tanaka vai passando em frente a uma livraria e vê um amigo saindo com um livro.

— Que livro é esse?

— Ele pergunta, curioso.

— Um livro sobre lógica.

— Lógica?! O que é isso?!

— Eu vou te dar um exemplo. Você tem aquário em casa?

— Tenho!

— Então, se você tem aquário em casa, logicamente tem água dentro!

— É, tem sim!

— Se você tem aquário e ele tem água, logicamente tem um peixe dentro!

— Acertou de novo!

— Se você tem um aquário com água e peixes, é provável que você tenha uma ou mais crianças em casa.

— Sim, tenho dois filhos!

— Se você tem filhos, logicamente, você não é gay! Entendeu, Tanaka?

— Entendi! Que legal!

— E fica tão entusiasmado que acaba comprando um exemplar também. No caminho encontra um outro amigo que lhe pergunta:

— Que livro é esse, Tanaka?

— É um livro sobre lógica!

— Lógica? O que é isso?

— Eu vou te dar um exemplo: você tem aquário em casa?

— Não! O japones para um instante e depois de muito pensar, diz:

— Então, logicamente, você é um gay!