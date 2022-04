Acreanos devem comprar versões mais baratas de ovos de páscoa, diz Fecomércio

No âmbito nacional, a expectativa é positiva para a Páscoa em 2022 – pelo menos se comparada a de 2021. Mas, no Acre, de acordo com previsão do assessor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), Egídio Garó, os acreanos devem economizar.

De acordo com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em todo o país, as vendas devem totalizar R$ 2,16 bilhões neste ano, representando um aumento de 1,9% em comparação a 2021. No Acre, a adesão de produtos comercializados nos grande supermercados deve ser baixa.

“Os ovos de páscoa tradicionais, de marca e de tamanhos variáveis, serão substituídos por ovos menores e mais em conta, levando em consideração a renda da maioria das famílias acreanas. Contudo, mesmo com a preferência do consumidor pelos ovos de páscoa caseiros, produzidos por particulares, terá uma movimentação melhor, tendo em vista a variedade ofertada e menores preços”, diz.

*Com informações Assessoria Fecomércio/AC