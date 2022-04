Alunos do interior do AC serão obrigados a cantar hinos pátrios três vezes na semana: “Patriotismo”

Uma lei publicada no Diário Oficial do Acre chamou atenção de internautas nesta semana. Isto porque a partir de agora, os alunos do município de Plácido de Castro serão obrigados a seguir a Lei Municipal de nº 793, de 2022, que prevê a obrigatoriedade de cantar o hino nacional brasileiro, acreano e municipal três vezes na semana.

De acordo com a lei, assinada pelo prefeito do município, Camilo da Silva, os dias em questão que traz esta obrigatoriedade serão nas segundas, quartas e sextas-feiras.

A normativa prevê também que as escolas fomentem atividades que promovam o ensino pedagógico de símbolos nacionais e regionais, como a bandeira e brasão.

A redação do artigo 4º, por sua vez, diz que a lei objetiva, dentre as propostas, “desenvolver senso de patriotismo”.

Confira abaixo a redação da lei na íntegra, disposta no Diário Oficial do Acre.