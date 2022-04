Anunciando filiação ao PP, Neri agradece Gladson: “Dele recebi o apoio mais inesperado”

Por meio de uma publicação em rede social, a ex-secretária de Educação Socorro Neri anunciou filiação ao Progressistas, mesmo partido do governador Gladson Cameli. A ex-prefeita de Rio Branco afirma, na publicação feita neste sábado (2) que segue ‘ao lado’ de Gladson. “Estarei ao lado do meu amigo governador Gladson Cameli na disputa eleitoral deste ano. Juntos enfrentamos, em 2020, as incertezas, as urgências e as angustias decorrentes da pandemia de Covid-19, sempre com o propósito de salvar vidas”.

Neri recorda das eleições em 2020, quando recebeu um ‘inesperado’ – como ela define – apoio do governador. “Dele recebi o apoio mais inesperado na eleição à prefeita da nossa capital. Apoio que se manteve firme e que respeitou a minha decisão de permanecer no partido ao qual estava filiada, o PSB. Em maio de 2021, ele me confiou a educação, a maior secretaria do Estado e que passava por um momento delicado. Ali, junto com toda a equipe, conseguimos dar passos importantes”.

Com a filiação abonada, Socorro agradece aos envolvidos e se coloca à disposição para as disputas eleitorais. “Ontem, com o coração cheio de esperança, tive a minha filiação ao Partido Progressistas abonada por ele, e me somarei à sua trincheira, sempre movida pelo desejo de contribuir para a construção de um mundo melhor para todos. Gratidão ao ex-prefeito Zezinho Barbary que ontem ingressou também no Progressistas. Sucesso, meu amigo! É uma honra estar ao seu lado! Gratidão aos progressistas que, representados pelos deputados Nicolau Júnior, José Bestene e Gerlen Diniz, o prefeito Bené Damasceno e o vereador Rutenio Sá me receberam tão bem! Gratidão aos meu amores Quincas Medeiros e André Neri que, representando a família, me deram o aval afetivo. Seguimos juntos, Gladson!”